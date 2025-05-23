Beşiktaş'ın milli futbolcusu Semih Kılıçsoy'un adı transferde anılıyor. 19 yaşındaki futbolcu için Süper Lig devi satın alma opsiyonuyla kiralık teklif yaptı.
Beşiktaş forması giyen milli futbolcu Semih Kılıçsoy'un adı transferde anılıyor.
Bu sezon beklentilerin altında kalan genç futbolcu için Süper Lig devinin teklif yaptığı iddia edildi.
Tgrt'nin haberine göre; Trabzonspor, Beşiktaş’tan Semih Kılıçsoy'u satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.
Bordo-Mavili yöneticilerin, teknik direktör Fatih Tekke'nin de ısrarcı olduğu bu transfer için çalışmalara başladığı kaydedildi.
Semih Kılıçsoy bu sezon toplamda 44 maça çıkarken 4 gol atıp 6 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olan Kılıçsoy'un sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek.