Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Süper Lig ekibinde beklenmedik ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekibinde beklenmedik ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

17:0319/03/2025, Çarşamba
G: 19/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Trendyol Süper Lig ekiplerinde alınan kötü sonuçların ardından deneyimli teknik adamın sözleşmesi feshedildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırdı.

Son 6 karşılaşmada 5 mağlubiyet ile 1 galibiyet alan Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedildi.

46 yaşındaki teknik adam, Alanyaspor'da göreve başladığından beri 16 Süper Lig maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

Yeşil-turunculular Uğurlu yönetiminde, Türkiye Kupası'nda oynanan 4 maçta da 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti ve turnuvaya grup aşamasında veda etti.

#Süper Lig
#Alanyaspor
#Sami Uğurlu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ müstakil arsa sözleşme imzalandıktan sonra başka birine devredililebiliyor mu?