Süper Lig ekibinde beklenmedik ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinde alınan kötü sonuçların ardından deneyimli teknik adamın sözleşmesi feshedildi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırdı.
Son 6 karşılaşmada 5 mağlubiyet ile 1 galibiyet alan Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedildi.
46 yaşındaki teknik adam, Alanyaspor'da göreve başladığından beri 16 Süper Lig maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.
Yeşil-turunculular Uğurlu yönetiminde, Türkiye Kupası'nda oynanan 4 maçta da 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti ve turnuvaya grup aşamasında veda etti.