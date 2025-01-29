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Süper Lig ekibinde ilginç olay: Yıldız oyuncu kimseye haber vermeden takımdan ayrıldı

Süper Lig ekibinde ilginç olay: Yıldız oyuncu kimseye haber vermeden takımdan ayrıldı

Haber Merkezi
15:5629/01/2025, Çarşamba
G: 29/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Süper Lig ekiplerinde transfer çalışmaları devam ederken, ilginç bir olay yaşandı. Yıldız futbolcu kimseye haber vermeden, takımdan ayrıldı.

Süper Lig'de transfer döneminin başlamasıyla birlikte takımlar kadrolarını güçlendirmek için çalışmalar yapıyorlar.

Ayrıca bir kulübümüzde ilginç bir olay da yaşandı.

Yıldız futbolcu kimseye haber vermeden sözleşmesini feshetti ve takımdan ayrıldı.

Teknik direktör Sergej Jakirovic'in imza töreninde konuşan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, bu oyuncuyu açıkladı.

Boa Morte’nin kimseye haber vermeden ve vedalaşmadan bir yazı göndererek, takımdan ayrıldığını açıklayan Başkan Açıkalın şu cümleleri kullandı:

"Boa Morte, kendi iradesiyle bizimle herhangi bir temasa geçmeden dün sözleşmesini feshettiğiyle ilgili yazı göndererek, hiç kimseyle de vedalaşmadan takımımızdan ayrılmıştır."

"Bunun hukuki yaptırımları vardır. Avukatlarımız bunu inceliyorlar ve ne gerekiyorsa yapacaklar."

"Biz burada kimseyi de zorla bir yerde tutamayız. Gidiyorsa gidiyor, duruyorsa duruyor."

"Bir sözleşmenin şartlarını yerine getirmiyorsa bunun yaptırımları vardır. O uygulanır."

#Kayserispor
#Süper Lig
#Boa Morte

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