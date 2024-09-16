Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig 3. haftasında temsilcilerimizin Avrupa Ligi'nde mücadele etmesi sebebiyle maçları erteleme kararı almıştı. Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor ligin 3. haftasında maçlarını BAY geçmişti. TFF ertelenen maçların tarihlerini duyurdu. Peki, Süper Lig ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor’un 3. hafta maçları ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.
Türkiye Futbol Federasyonu 3. hafta müsabakalarını erteleme kararı aldı.
Erteleme kararı TFF’nin resmi sitesinden duyuruldu.
Trendyol Süper Lig 3. hafta maçları neden ertelendi, ne zaman oynanacak?
TFF’nin yaptığı açıklama şu şekilde;
‘‘Bu sezon ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden kulüplerimizden Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Lig Aşaması, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir FK kulüplerimiz ise UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda mücadele etmektedir.
Play-off müsabakaları, Avrupa kupalarında lig aşamasına kalmadan önceki son aşama olması sebebiyle özellikle ülke puanı açısından oldukça önemlidir.
Bu sebeple, play-off aşamasında maç yapacak olan kulüplerimiz ile yapılan istişareler sonucunda, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Galatasaray - Gaziantep FK, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK müsabakaları federasyonumuz tarafından ertelenmiştir. UEFA Avrupa Ligi Play-Off müsabakası oynayacak olan Beşiktaş kulübümüz ise fikstür gereği 3. haftayı bay geçmektedir.
Süper Lig ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor’un 3. hafta maçları ne zaman, saat kaçta?
Ertelenen Galatasaray - Gaziantep FK müsabakası 16 Eylül Salı günü, Trabzonspor - Bellona Kayserispor maçı 19 Eylül Perşembe günü ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK müsabakaları ise 18 Eylül Çarşamba günü oynanacak. Tüm maçlar saat 20.00'de başlayacak.