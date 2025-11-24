Süper Lig için dikkat çeken şampiyonluk tahmini

Liglerle ilgili istatistiksel analizler yayınlayan Euro Club Index, Süper Lig’de 2025-26 sezonu için güncel tahminlerini açıkladı. Öngörülen puan tablosu, hem zirvede hem de küme düşme hattında sürpriz işaretler verdi, şampiyonluk için öne çıkan takım da ortaya çıktı.

1 /7 Euro Club Index (ECI), Süper Lig’in sezon sonunda nasıl şekillenebileceğine dair güncel tablosunu yayımladı.

2 /7 Galatasaray, 3040’lık ECI puanıyla ligin en güçlü takımı konumunda. Sarı-kırmızılı ekip için şampiyonluk ihtimali yüzde 61.6 olarak hesaplanırken, sezonu 84 puanla tamamlaması tahmin ediliyor. Şu anda 32 puanı bulunan Galatasaray, tahminlere göre mevcut temposunu sürdürdüğü takdirde ipi göğüsleyen taraf olacak.

3 /7 Fenerbahçe ise 2944 ECI puanıyla ikinci sırada. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk olasılığı yüzde 38.1 olarak gösterilirken, sezon sonunda 81 puana ulaşması öngörülüyor. Fenerbahçe’nin özellikle Galatasaray’la oynayacağı derbide alacağı sonuç, tahminlerin seyri açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

4 /7 Trabzonspor 2274 ECI puanıyla üçüncü sırada yer alıyor. Şampiyonluk ihtimali oldukça düşük görünse de (yüzde 0.2), bordo-mavililerin tahmini puanı 61 olarak hesaplanıyor.

5 /7 Beşiktaş ile Samsunspor’un ise sezonu 58 puanla tamamlaması tahmin ediliyor.

6 /7 ECI projeksiyonunda Eyüpspor, Kayserispor ve Fatih Karagümrük sezon sonu küme düşecek takımlar arasında gösteriliyor.