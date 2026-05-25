Süper Lig'de derslik transfer: 900 bin euroya alındı, 12 milyon euroya fırladı

Göztepe’nin Brezilyalı golcüsü Juan Silva, son iki sezonda gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti. Sarı-kırmızılı kulüp, düşük maliyetle kadrosuna kattığı oyuncu için yüksek bonservis beklentisiyle transfer sürecine hazırlanıyor.
Geçtiğimiz sezon 900 bin euro gibi düşük bir bedelle kadroya katılan 24 yaşındaki golcü, kısa sürede piyasa değerini katladı. Oyuncunun güncel piyasa değerinin 12 milyon euro seviyesine ulaştığı belirtiliyor.
Fransız temsilcisi Lille'in geçtiğimiz ara transfer döneminde Juan Silva için 15 milyon euroyu bulan bir teklif hazırladığı, ancak transferin gerçekleşmediği aktarıldı. Avrupa’dan başka kulüplerin de oyuncuyu yakından takip ettiği belirtiliyor.
Göztepe’nin oyuncuyu daha önceki örneklerde olduğu gibi yüksek bonservis bedeliyle satmayı planladığı ifade ediliyor. Kulüp, daha önce benzer bir modelle Romulo transferinden önemli gelir elde etmişti.
Juan Silva, Göztepe formasıyla ilk sezonunda 26 Süper Lig maçında 7 gol ve 3 asist üretirken, geride kalan sezonda ise performansını daha da yukarı taşıdı. Brezilyalı futbolcu 32 maçta 11 gol ve 4 asistlik katkı sağlayarak kariyer rekorunu kırdı.