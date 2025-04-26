Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında gol krallığında zirve kızıştı. Beşiktaş dün akşam evinde Hatayspor’u 5-1 mağlup etti. Golcü oyuncu Ciro Immobile hat trick yaparak maça damga vurdu. Bu maçın ardından siyah-beyazlı yıldız futbolcu gol krallığında üç sıra birden yükseldi. Peki, Süper Lig’de gol kralı kim, Osimhen, Talisca ve Immobile’nin kaç golü var? İşte gol krallığında ilk 10 güncel liste…

1 /11 Trendyol Süper Lig 2024-2025 gol krallığında güncel durum şu şekilde;



2 /11 10- ROMULO - 11



3 /11 9- DUSAN TADİC - 11



4 /11 8- EDİN DZEKO - 12



5 /11 7- ALİ SOWE - 14

6 /11 6- CİRO IMMOBİLE - 14



7 /11 5- MAME THİAM - 14



8 /11 4- YOUSSEF EN-NESYRİ - 16



9 /11 3- SİMON BANZA - 18



10 /11 2- KRZYSZTOF PİATEK - 20

