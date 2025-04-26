Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında gol krallığında zirve kızıştı. Beşiktaş dün akşam evinde Hatayspor’u 5-1 mağlup etti. Golcü oyuncu Ciro Immobile hat trick yaparak maça damga vurdu. Bu maçın ardından siyah-beyazlı yıldız futbolcu gol krallığında üç sıra birden yükseldi. Peki, Süper Lig’de gol kralı kim, Osimhen, Talisca ve Immobile’nin kaç golü var? İşte gol krallığında ilk 10 güncel liste…
Trendyol Süper Lig 2024-2025 gol krallığında güncel durum şu şekilde;
10- ROMULO - 11
9- DUSAN TADİC - 11
8- EDİN DZEKO - 12
7- ALİ SOWE - 14
6- CİRO IMMOBİLE - 14
5- MAME THİAM - 14
4- YOUSSEF EN-NESYRİ - 16
3- SİMON BANZA - 18
2- KRZYSZTOF PİATEK - 20
1- VİCTOR OSİMHEN - 21