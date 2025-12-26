Süper Lig'de gol krallığı yarışı: İlk 10'da tek Türk var

Süper Lig’de sezonun ilk bölümünde gol krallığı yarışına yabancı futbolcular damga vurdu. Başakşehirli Eldor Shomurodov zirvede yer alırken, ilk 10’da yalnızca bir Türk oyuncunun yer alabilmesi dikkat çekti.
Süper Lig’de sezonunun ilk yarısı tamamlanırken, gol krallığı yarışında dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı.
Ligde en çok gol atan 10 futbolcunun 9’unu yabancı oyuncular oluşturdu. Gol krallığı listesinde yerli oyuncu olarak yalnızca Konyaspor forması giyen Umut Nayir kendine yer buldu.
Sezonun ilk bölümünü gol krallığında lider tamamlayan isim, Başakşehir’in Özbek forveti Eldor Shomurodov oldu. Deneyimli oyuncu, rakip fileleri 12 kez havalandırarak listenin başına yerleşti.
Shomurodov’u Trabzonspor’un golcü ismi Paul Onuachu 11 golle yakından takip etti.
Fenerbahçe’nin yıldızı Anderson Talisca ile Galatasaray’ın forveti Mauro Icardi, ilk yarıyı 9’ar golle tamamladı. Trabzonspor’dan Felipe Augusto, Fenerbahçe’den Marco Asensio ve Konyaspor’dan Umut Nayir ise 8 golle üst sıralarda yer aldı.
Trabzonspor’dan Ernest Muçi, Beşiktaş’tan Tammy Abraham ve Fenerbahçe’den Youssef En-Nesyri, 7’şer golle ilk 10’u tamamlayan isimler oldu.
Süper Lig'de gol krallığı tablosu