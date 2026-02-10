Süper Lig'de haftanın 11'i belli oldu: Kadroda olmayan isim şaşırttı

Futbol istatistik sitesi Sofascore, Süper Lig'de 21. haftanın 11'ini belirledi. Trabzonspor ile Galatasaray'dan ikişer, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den birer isim kadroda yer aldı. Sarı-lacivertli takımın yıldızı Marco Asensio'nun olmaması ise şaşırttı. İşte haftanın 11'i:
Jankat Yılmaz (Eyüpspor): 9.9 puan
Heliton (Göztepe): 8 puan
Davinson Sanchez (Galatasaray): 7.8 puan
Arseniy Batagov (Trabzonspor): 8.2 puan
Orkun Kökçü (Beşiktaş): 8 puan
Eldor Shomurodov (Başakşehir): 8 puan
Barış Alper Yılmaz (Galatasaray): 8.9 puan
Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe): 8.9 puan
Dan Agyei (Kocaelispor): 8.8 puan
Güven Yalçın (Alanyaspor): 8.9 puan
Paul Onuachu (Trabzonspor): 8.5 puan
Haftanın 11'inin sahaya dizilişi