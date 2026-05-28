Süper Lig’de şaşırtan istatistik: O takım bu sene hiç penaltı kullanmadı

Süper Lig’de 2025-2026 sezonu geride kaldı. Bu sezonda en çok penaltı kullanan ve hiç penaltı kullanamayan takım belli oldu.

1 /4 Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda hakemler, 90 kez penaltı noktasını işaret etti. Sezon boyunca 306 karşılaşmada 90 penaltı kararı verilirken, kullanılan atışların 73'ünde meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

2 /4 Ligde en fazla penaltı kazanan takım Fenerbahçe ile Trabzonspor oldu. İki ekibin lehine 9'ar penaltı kararı verildi.

3 /4 Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ardından en fazla penaltıyı 8 kezle Beşiktaş kullandı. Galatasaray ise 6 kez penaltı atışına gitti.