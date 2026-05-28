Süper Lig’de şaşırtan istatistik: O takım bu sene hiç penaltı kullanmadı

Süper Lig’de 2025-2026 sezonu geride kaldı. Bu sezonda en çok penaltı kullanan ve hiç penaltı kullanamayan takım belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda hakemler, 90 kez penaltı noktasını işaret etti. Sezon boyunca 306 karşılaşmada 90 penaltı kararı verilirken, kullanılan atışların 73'ünde meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
Ligde en fazla penaltı kazanan takım Fenerbahçe ile Trabzonspor oldu. İki ekibin lehine 9'ar penaltı kararı verildi.
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ardından en fazla penaltıyı 8 kezle Beşiktaş kullandı. Galatasaray ise 6 kez penaltı atışına gitti.
Süper Lig'de bu sezon penaltı kullanamayan tek takım ise Antalyaspor oldu.