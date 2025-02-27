Süper Lig'de şubat ayının seyirci ortalamaları belli oldu: Zirvede o takım var

Trendyol Süper Lig'de şubat ayı tamamlandı. Maçlar bitmesiyle birlikte Süper Lig'de şubat ayının seyirci ortalamaları da belli oldu. İşte zirvenin sahibi.
Süper Lig'de şubat ayının seyirci ortalamaları belli oldu.
İşte zirvenin sahibi ve takımların şubat ayındaki ortalama seyirci sayıları...
19- Kasımpaşa: 1069
18-Başakşehir: 1385
17- Hatayspor: 1389
16- Bodrum FK: 2403
15- Eyüpspor: 2529
14- Adana Demirspor: 3320
13-Sivasspor: 3943
12- Alanyaspor: 5016
11- Antalyaspor: 5547
10- Samsunspor: 6004
9- Kayserispor: 7237
8- Gaziantep FK: 9039
7- Trabzonspor: 9829
6- Çaykur Rizespor: 11.372
5- TÜMOSAN Konyaspor: 16.015
4- Göztepe: 17.355
3- Beşiktaş: 35.876
2-Fenerbahçe: 37.159
1-Galatasaray: 42.422