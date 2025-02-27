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Süper Lig'de şubat ayının seyirci ortalamaları belli oldu: Zirvede o takım var

Süper Lig'de şubat ayının seyirci ortalamaları belli oldu: Zirvede o takım var

Haber Merkezi
14:5127/02/2025, Perşembe
G: 27/02/2025, Perşembe
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Trendyol Süper Lig'de şubat ayı tamamlandı. Maçlar bitmesiyle birlikte Süper Lig'de şubat ayının seyirci ortalamaları da belli oldu. İşte zirvenin sahibi.

Süper Lig'de şubat ayının seyirci ortalamaları belli oldu.

İşte zirvenin sahibi ve takımların şubat ayındaki ortalama seyirci sayıları...

19- Kasımpaşa: 1069

18-Başakşehir: 1385

17- Hatayspor: 1389

16- Bodrum FK: 2403

15- Eyüpspor: 2529

14- Adana Demirspor: 3320

13-Sivasspor: 3943

12- Alanyaspor: 5016

11- Antalyaspor: 5547

10- Samsunspor: 6004

9- Kayserispor: 7237

8- Gaziantep FK: 9039

7- Trabzonspor: 9829

6- Çaykur Rizespor: 11.372

5- TÜMOSAN Konyaspor: 16.015

4- Göztepe: 17.355

3- Beşiktaş: 35.876

2-Fenerbahçe: 37.159

1-Galatasaray: 42.422

#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Galatasaray

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