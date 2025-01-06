Süper Lig'in 18. haftasında kural hatası yapıldı: Maç tekrar edilebilir

Süper Lig'de 18. hafta sona erdi. 18. hafta mücadelelerinden birisinde kural hatası yapıldığı ortaya çıktı. Maçın tekrar edilebileceği iddia edildi.
Trendyol Süper Lig'de 18. hafta mücadeleleri sona erdi.
Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek puanını 39'a yükseltti ve zirve takibini sürdürdü.
18. haftada oynanan maçların skorları şu şekilde:
Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 1-1
Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: 2-1
Adana Demirspor-RAMS Başakşehir: 0-1
Onvo Antalyaspor-ikas Eyüpspor: 1-4
Galatasaray-Göztepe: 2-1
Reeder Samsunspor-Trabzonspor: 2-1
Kasımpaşa-Gaziantep FK: 2-2
Sipay Bodrum FK-Bellona Kayserispor: 1-1
Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: 2-1
Bu hafta oynanan karşılaşmalardan birinde kural hatası yapıldığı ortaya çıktı.
Bu mücadelenin tekrarlanma ihtimali bulunuyor.
Gazeteci Umut Eken'in haberine göre; Bodrumspor-Kayserispor maçında kural hatası yapıldı. Eken'in haberi şu şekilde:
"Bodrumspor-Kayserispor maçının 75. dakikasında Baran Ali çıkıp, Carole oyuna giriyor. Eşzamanlı olarak Hasan Ali Kaldırım çıkıyor, Mane giriyor. Baran Ali kenarda yürürken, Kayserispor sahada 11 kişi!"
"Sonrasında Kayserispor kenar yönetimi fikir değiştiriyor."
"Baran Ali'yi tekrar sahaya yollayıp, Miguel Cardoso'yu çıkarıyorlar."
"Kural kitabına göre bir oyuncu sahayı sınırlayan çizgilerin dışına çıkmış, diğer oyuncu çizgilerden içeri girmişse oyuncu değişikliği resmen gerçekleşmiş demektir."
"Oyunun başlamasına gerek yok."
"Net bir kural hatası. İşin vahimi 4. hakem Ömer Tolga Güldibi ve orta hakem Yasin Kol bu değişikliğin bu şekilde yapılmasına izin veriyor!"
Kural kitabında ilgili madde şu şekilde