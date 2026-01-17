Süper Lig'in eski ekibi paraşütsüz düşüyor

Teknik direktör Bekir İrtegün, zor bir göreve geldiğinin farkında olduğunu söyledi.





Kısıtlı kadro ve imkanlarla mücadele ettiklerini anlatan İrtegün, "Hatayspor'un bu zorlu süreci, burada bulunan genç arkadaşlarımızın gelecekleri adına bir fırsat. Futbolcu sayım çok az, 14-15 kişiyle mücadele ediyoruz. Hafta içi 19 yaş altı maçı vardı, oraya giden sporcularımız oldu. Böyle süreçler olacak, tabii bu kolay değil. Zorluklar insanı yetenekli hale getiriyor, çözüm üretme noktasında geliştiriyor" dedi.





İrtegün, ilk hedeflerinin takımdaki organizasyon şemasını yeniden sağlıklı hale getirmek olduğunu ifade etti.







