|
Spor

Süper Lig’in yeni ekibinden 6 futbolcuya milli davet

11:35 - 3/09/2024 вторник
Yeni Şafak

Süper Lig’in yeni ekibi Bodrumspor’un 6 futbolcusu milli takımlara davet edildi.

1/ 5

Süper Lig'de son olarak deplasmanda seyircisiz oynanan müsabakada Göztepe'ye 2-0 kaybedip milli araya 3 puanla 14'üncü sırada giren Bodrum Futbol Kulübü'nde 6 oyuncu milli takımlarına davet edildi.

2/ 5

Yeşil-beyazlılarda Fredy Riberio (Angola), Zdravko Dimitrov (Bulgaristan), George Puşcaş (Romanya), son transfer olarak kadroya katılıp henüz yeşil-beyazlı formayı giymeyen Taulant Seferi (Kuzey Makedonya), genç yerli futbolculardan Yusuf Sertkaya (U20 Milli Takımı) ile Enes Öğrüce (U18 Milli Takımı) milli takımlara çağırıldı.

3/ 5

Teknik direktör İsmet Taşdemir, futbolcularının milli davet almasını çok değerli bulduğunu belirterek,

4/ 5

"Milli arada görev yapacak tüm futbolcularımıza başarılar diliyorum.



5/ 5

Sakatlık olmadan, güzel bir turnuva geçirmelerini isteriz" yorumunu yaptı.

#Süper Lig
#Bodrum FK
#U18 milli takım
40 минут назад
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Üniversite ek tercihleri için YKS ek tercih kılavuzu bekleniyor! 2024-YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak?