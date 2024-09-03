Süper Lig’in yeni ekibinden 6 futbolcuya milli davet

Yeşil-beyazlılarda Fredy Riberio (Angola), Zdravko Dimitrov (Bulgaristan), George Puşcaş (Romanya), son transfer olarak kadroya katılıp henüz yeşil-beyazlı formayı giymeyen Taulant Seferi (Kuzey Makedonya), genç yerli futbolculardan Yusuf Sertkaya (U20 Milli Takımı) ile Enes Öğrüce (U18 Milli Takımı) milli takımlara çağırıldı.