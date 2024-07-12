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Spor

Süper Lig'in yıldız ismine büyük ilgi var: Kuyruk oluşturdular

11:23 - 12/07/2024 Cuma
Güncelleme: 12:15 - 12/07/2024 Cuma
DHA

Yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da sürdüren Antalyaspor'da teknik direktör Alex de Souza, Burdurlu sporseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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Geçen pazar günü 2024-2025 sezonu hazırlıklarına Brezilyalı yeni teknik direktörü Alex de Souza yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesislerinde başlayan Antalyaspor daha sonra 10 gün kamp yapacağı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Tesisleri'ne geldi.

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Kırmızı-beyazlılar MAKÜ Tesisleri'nde çalışmalarını günde çift antrenmanla sürdürüyor.



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Burdurlular antrenman sonlarında özellikle teknik direktör Alex de Souza'ya büyük ilgi gösteriyor.

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Antrenman bitimine yakın saatte tesislerin önüne gelen sporseverler, Alex ile fotoğraf çektirmek ve forma imzalatmak için uzun kuyruklar oluşturuyor.

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Burdurlular yardımcı antrenör Mehmet Aurelio'ya da yoğun ilgi gösteriyor.

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Burdur'un yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelenler de Alex de Souza ve Mehmet Aurelio'ya Fenerbahçe ve Antalyaspor formaları imzalatıp hatıra fotoğrafı çektiriyor.

#Burdur
#Alex de Souza
#Antalyaspor
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