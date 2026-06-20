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Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a! Gelmeyi çok istiyor

Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a! Gelmeyi çok istiyor

13:5820/06/2026, Cumartesi
G: 20/06/2026, Cumartesi
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Transfer çalışmalarında gaza basan Galatasaray, Süper Lig'in gözde ismini gündemine almıştı. Yıldız ismin de sarı-kırmızılı formayı giymek istediği ifade edildi.

Son şampiyon Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılar yaz transfer döneminde nokta atışı takviyeler yaparak kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Bu doğrultuda Cimbom'un transfer harekatına dair yeni bir gelişme yaşandı. Galatasaray, savunma rotasyonunu güçlendirmek adına Ümit Akdağ transferi için yeniden harekete geçti.

22 yaşındaki stoperi uzun vadeli planlamada değerlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, genç oyuncuyu kadro derinliği açısından önemli bir alternatif olarak görüyor. Daha önce yapılan görüşmeler, Alanyaspor'un yüksek bonservis beklentisi nedeniyle çıkmaza girmişti.

Ancak Ümit Akdağ'ın ayrılık konusunda kulübüne net bir tavır koymasının ardından Galatasaray cephesinin elinin güçlendiği ve temasların yeniden hızlandığı öğrenildi. Yeni Asır'ın haberine göre; sarı-kırmızılı yönetimin, oyuncunun isteğini de dikkate alarak bonservis bedelinde indirim sağlamak için pazarlıkları sıklaştıracağı belirtiliyor.

Teknik heyetin de genç savunmacının gelişim potansiyeline olumlu baktığı ifade edilirken, transferin kısa süre içinde netlik kazanabileceği konuşuluyor.

Galatasaray'ın, özellikle yerli rotasyonunu güçlendirme hedefi doğrultusunda bu transferi önemli bir hamle olarak gördüğü ve önümüzdeki günlerde Alanyaspor ile yeniden masaya oturacağı kaydedildi.


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