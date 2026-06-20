Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a! Gelmeyi çok istiyor

Ancak Ümit Akdağ'ın ayrılık konusunda kulübüne net bir tavır koymasının ardından Galatasaray cephesinin elinin güçlendiği ve temasların yeniden hızlandığı öğrenildi. Yeni Asır'ın haberine göre; sarı-kırmızılı yönetimin, oyuncunun isteğini de dikkate alarak bonservis bedelinde indirim sağlamak için pazarlıkları sıklaştıracağı belirtiliyor.