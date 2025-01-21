Süper Lig’in yükselen yıldızı adım adım Beşiktaş’a: Serdar Adalı Solskjaer görüşmesinden 3 transfer bombası!

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta başkan Serdal Adalı ile yeni teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer arasında transfer görüşmesi gerçekleştirildi. Solskjaer takıma 3 transfer takviyesi yapılmasını istedi. Beşiktaş, Süper Lig'de sezonun flaş ismine teklif yapmaya hazırlanıyor. Detaylar haberimizde.
Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer için düzenlenen imza töreninin ardından Başkan Serdal Adalı ve Norveçli antrenör transfer zirvesi gerçekleştirdi.
Sözcü'nün haberine göre Serdal adalı ve Solskjaer arasındaki görüşme 2.5 saat sürdü ve ara transfer döneminde 3 takviye yapılması kararı alındı.
Beşiktaş'ın sol bek, kanat ve forvet bölgelerine transfer yapmayı planladığı haber detayında yer aldı.
Transfer zirvesinde Solskjaer ve scout ekibinin tespit ettiği isimlerin masaya yatırıldığı belirtildi.
Buna göre sol bek için gündeme gelen isim Jaouen Hadjam oldu. Young Boys'ta forma giyen 21 yaşındaki futbolcu için temaslar başladı.
Golcü transferinde ise Beşiktaş'ın hedefinde Romulo var.
Göztepe ile sezona damga vuran Romulo'nun sözleşmesinde 2.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu var.
Beşiktaş önce Göztepe'ye satın alma opsiyonunu devreye sokması için teklif yapacak.
İzmir ekibi, Romulo'nun bonservisini alması halinde iki kulüp arasında görüşmeler başlayacak.
Romulo'nun Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı haber detayında yer aldı.
Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 18 maça çıkan Romulo, 10 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.