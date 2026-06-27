Sürpriz transfer: Mario Lemina'nın kardeşi Türkiye'ye geliyor

Trendyol 1. Lig ekibi, Galatasaraylı yıldız Mario Lemina'nın kardeşiyle prensip anlaşmasına vardı. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.
Trendyol 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Manisa FK, transfer çalışmalarına hız verdi. Ege temsilcisi, orta saha hattını güçlendirmek için sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Ajansspor'un haberine göre Manisa FK, Galatasaray forması giyen Mario Lemina'nın kardeşi Noha Lemina ile temasa geçti.
İsviçre 2. Lig ekiplerinden Yverdon Sport ile sözleşmesi sona eren 21 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.
Asıl mevkisi 10 numara olan Noha Lemina, hücum hattının farklı bölgelerinde de görev yapabiliyor.
Genç futbolcu, geride kalan sezonda Yverdon Sport formasıyla 19 resmi karşılaşmada görev aldı. Toplam 689 dakika sahada kalan Noha Lemina, 2 gol atarken 1 de asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 125 bin euro olan Noha Lemina, futbola PSG altyapısında başladı.