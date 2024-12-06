Talisca Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? Stefano Pioli'den taraftarları heyecanlandıran açıklama

Adı Fenerbahçe ile anılan Anderson Talisca hakkında Al Nassr Teknik Direktörü Stefano Pioli'den önemli bir açıklama geldi. Bu açıklama sosyal medyada taraftarları heyecanlandırdı.
Adı Fenerbahçe ile anılan Anderson Talisca için sıcak saatler yaşanıyor.
Fenerbahçe'nin görüşmeler yaptığı Talisca'nın, devre arasında sarı lacivertli takıma geleceği iddia ediliyor.
Hatta Yeni Şafak Spor Muhabiri Ömer Çelikbaşlı, Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki hafta Suudi Arabistan'a giderek, Talisca için resmi görüşmeleri sürdüreceğini ifade etmişti.
Al-Nassr Teknik Direktörü Stefano Pioli, Al-Ittihad maçı sonrası Anderson Talisca hakkında Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran bir açıklama yaptı.
Talisca, herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen Al-Ittihad maçının kadrosuna alınmamıştı.
Maç öncesi idmanlarda yer alan ve kulübün paylaştığı kafile görüntülerinde de görülen Talisca'nın zorlu maçın kadrosunda kendisine yer bulamaması kafaları karıştırmıştı.
Teknik direktör Stefano Pioli, Al-Nassr'ın Al-Ittihad'e 2-1 mağlup olduğu maç sonrası Talisca konusuna açıklık getirdi.
Basın toplantısında konuşan Pioli, Talisca'nın yokluğunun teknik bir karar olduğunu belirtti.
Stefano Pioli, "Talisca'nın herhangi bir sakatlığı yok. Teknik bir karar dolayısıyla kadroya almadım" ifadelerini kullandı.
Bu açıklama sonrasında, Talisca'nın Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yaptığı için kadroya alınmadığı görüşü sosyal medyayı hareketlendirdi.
Bu sezon tüm kulvarlarda 19 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, 8 gollük skor katkısı verdi.