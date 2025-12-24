Yeni Şafak
Tanzanya maçında ipler koptu! Victor Osimhen oyundan çıkınca patladı: İşte teknik direktör ile arasında yaşananlar…

Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda Nijerya’nın Tanzanya’yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından gündem galibiyet değil, Victor Osimhen’in isyanı oldu. Karşılaşmanın 86. dakikasında yerini Trabzonsporlu Paul Onuachu’ya bırakan Osimhen, kenara gelirken memnuniyetsizliğini açıkça belli etti. Teknik direktör Eric Chelle ile sert bir diyaloğa giren yıldız golcünün, hocasının kolundan çekerek müdahale etmesiyle yaşadığı o anlar kameraya yansıdı.

Nijerya, Afrika Uluslar Kupası C Grubu’nda Tanzanya'yı 2-1 mağlup etti. Nijerya'nın gollerini Ajayi ve Lookman atarken, Galatasaray forması giyen Osimhen ise 86. dakikada yerini Trabzonspor'un yıldızı Paul Onuachu'ya bıraktı.



Osimhen'in oyundan çıktıktan sonra gösterdiği tepki ise Afrika'da gündem oldu.


Osimhen oyundan çıktıktan sonra Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle'yle diyaloğa girdi. Ardından Chelle, Osimhen'i tam yanından ayrılacağı sırada kolundan tutarak çekti ve bir şeyler daha söyledi. Afrikalı gazeteci Micky Jnr bu anları kayda aldı ve paylaştı.


Paylaşımda, "Victor Osimhen oyundan çıkarılıyor ve bu karardan açıkça memnun değil. Forvet oyuncusu için hayal kırıklığı dolu bir geceydi; bu turnuvada Tanzanya'nın üçüncü kalecisine karşı gol atmayı başaramadı. İşte o akşamlardan biriydi, hiçbir şey olmuyordu." ifadeleri kullanıldı.



