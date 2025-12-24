Tanzanya maçında ipler koptu! Victor Osimhen oyundan çıkınca patladı: İşte teknik direktör ile arasında yaşananlar…

Paylaşımda, "Victor Osimhen oyundan çıkarılıyor ve bu karardan açıkça memnun değil. Forvet oyuncusu için hayal kırıklığı dolu bir geceydi; bu turnuvada Tanzanya'nın üçüncü kalecisine karşı gol atmayı başaramadı. İşte o akşamlardan biriydi, hiçbir şey olmuyordu." ifadeleri kullanıldı.







