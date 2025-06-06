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Tarihi başarı: İlk kez Dünya Kupası'nda boy gösterecekler

Tarihi başarı: İlk kez Dünya Kupası'nda boy gösterecekler

11:276/06/2025, Friday
G: 6/06/2025, Friday
AA
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Özbekistan Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk defa Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. Tur A Grubu 9. hafta maçında Özbekistan, Al Nahyan Stadı'nda konuk olduğu Birleşik Arap Emirlikleri ile 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçla puanını 18 yapan Özbekistan, bitime bir hafta kala grubunu ilk 2'de bitirmeyi garantileyerek Dünya Kupası bileti aldı.

İlk kez Dünya Kupası'na katılacak Özbekistan'ın yanı sıra İran, Japonya, Yeni Zelanda ve Arjantin, şu ana kadar turnuvada yer almayı garantileyen diğer takımlar oldu.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.


Ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak.

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