Tedesco maç öncesi konuştu! Samsunspor'un taktiğini açıkladı

Fenerbahçe teknik direktörü, "Her zaman yaptığımız şeyi yapacağız. Kendi maçlarımızı izleyeceğiz, kendi antrenmanlarımıza odaklanacağız. Doğru yöntem budur. Etkimiz olan şey budur. Yol haritamız değişmeyecek. Rakiplerin aldığı sonuçların önemi yok. Yapacağımız şey Fenerbahçe'ye odaklanmak. Ben harika oyuncuların teknik direktörüyüm. Bizler ödevimizi doğru yaparsak gerisi gelecektir." dedi.