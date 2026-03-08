Yeni Şafak
Tedesco maç öncesi konuştu! Samsunspor'un taktiğini açıkladı

Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Domenico Tedesco, kırmızı-beyazlı takımla ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, 2 maç sonra takımın başında sahaya çıkacak.

Hastalığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan İtalyan çalıştırıcı, mücadele öncesi konuştu.


Domenico Tedesco maç öncesinde, "Takımdaki atmosfer iyi. Gaziantep maçını kazanmak önemliydi. Thorsten Fink ile 4 maç oynadılar, Samsunspor'a yeni bir inanç geldi. Bizim isteğimiz maçı kontrol etmek ama onlar da kontrataklarla bize problem yaratmak isteyeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe teknik direktörü, "Her zaman yaptığımız şeyi yapacağız. Kendi maçlarımızı izleyeceğiz, kendi antrenmanlarımıza odaklanacağız. Doğru yöntem budur. Etkimiz olan şey budur. Yol haritamız değişmeyecek. Rakiplerin aldığı sonuçların önemi yok. Yapacağımız şey Fenerbahçe'ye odaklanmak. Ben harika oyuncuların teknik direktörüyüm. Bizler ödevimizi doğru yaparsak gerisi gelecektir." dedi.

