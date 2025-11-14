Tedesco'dan Nesyri ve Duran açıklaması: Forvete ihtiyaç var mı?

"İstediğimiz oyun tarzında güce çok ihtiyaç vardı"





Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü, oyun anlayışının fiziksel güç gerektirdiğini ve bunun için çok çalıştıklarını belirtti.





Sezon başı kampında takımla olmadığını ve oraya ilişkin bir bilgisi bulunmadığını dile getiren Tedesco, "Ben kendi futbolum adına konuşabilirim, geçmiş takımlarımın datalarını biliyorum ve ben geldiğimde arada büyük bir fark vardı. Bizim istediğimiz futbola baktığınızda çok güce ihtiyacımız vardı. 3 günde bir maç yapıyoruz. Ancak bu şekilde güç kazanmak mümkün. Zagreb maçından sonra kendimize buna odaklanmamız gerektiğini söyledik. Her zaman oynama potansiyeli olan 15 oyuncuyla maç maç devam etmeliyiz. Bazı oyuncular o kadar oynamıyor ama bu her takımda öyle." ifadelerini kullandı.





Fenerbahçe'ye ilk geldiği dönemde Trabzonspor ve Alanyaspor gibi fizik gücü çok iyi takımlarla oynadıklarını vurgulayan Tedesco, Süper Lig'in fiziksel açıdan çok güçlü olduğunu ve bu sebeple fiziksel gelişimi önemsediklerini aktardı.





Güçlerini maç oynayarak kazandıklarını dile getiren İtalyan çalıştırıcı, hakem performanslarına ilişkin ise "Şunu söylemem gerekiyor; geldiğimden beri hakem seviyesi iyi. Maç esnasında çok kibarlar, çok saygılı şekilde davranıyorlar. Başka ülkelerde de çalıştım oralarda bu kadar çok saygı olmayabiliyor. Bazen hata yapıyorlar ama inanıyorum ki bu insanı bir şey. Kasıtlı olduğun düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.





Kenar oyuncularının bire bir oynayan futbolcular olmadığını aktaran Tedesco, şöyle konuştu:





"Açık olalım birebir oynayan oyuncumuz yok. Sadece Nene değil Kerem de birebir oyuncusu değil. Farklı özellikleri var bence. Nene'nin daha arkaya koşuları yapması gerekiyor, o kalitesi var. Avusturya'da böyle çok gol attı. Ama ileri doğru büyük adımlar atıyor, özgüven ve bitiricilik anlamında. Oyun kurduğumuz zaman o genişliği vermeleri gerekiyor. Rakip kaleye yaklaştığımızda daha çok içeri gelmesi gerekiyor. İkisini de yapabilir çünkü ikinci forvette oldu daha önce. Orada da iyiydi. Onu savunmak zor, iyi bir iş çıkarıyor. Oyuncunun özelliklerini iyi bilmemiz gerekiyor. Tabi birebirini geliştirebilir ama onun asıl kalitesi verkaç özelliği."