Tedesco'nun sözleri Fenerbahçeli oyunculara sevinç çığlığı attırdı

10:5028/10/2025, Salı
G: 28/10/2025, Salı
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 4-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Mücadele sonrası saha içine giren teknik direktör Tedesco, oyuncularını tebrik etti. İtalyan çalıştırıcının, Fenerbahçeli futbolcuları sevindiren o sözleri ekrana yansıdı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 4-0 mağlup ederek yükselişini sürdürdü.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco galibiyet sonrası futbolcularını saha ortasında topladı ve bir konuşma geçekleştirdi.

Tedesco'nun özellikle bir sözü Fenerbahçeli futbolcuların sevinç çığlıkları atmasına neden olmuştu? Peki Tedesco burada futbolculara ne dedi?

NTV Spor'un aktardığı habere göre takımın birlik ve beraberliğine vurgu yapan Tedesco'nun "Two days off (2 gün izin)" sözleri yayıncı kuruluşun kameralarına yansıdı. 

İtalyan teknik adamın bu müjdesi futbolculara sevinç çığlıkları attırdı.


