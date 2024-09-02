Temsilcilerimizin Avrupa dönüşü fikstürü belli oldu: 7 maçı deplasmanda!

Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa dönüşü kaç lig maçını deplasmanda oynayacağı belli oldu.
Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek takımlarımızdan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın fikstürü belli oldu.
Üç takımın maç takvimi şöyle;
Beşiktaş'ın Avrupa fikstürü;
Galatasaray'ın fikstürü;
Fenerbahçe'nin Avrupa fikstürü;
Avrupa maçları dönüşü hangi takımın kaç lig maçını deplasmanda oynayacağı da belli oldu.
Fenerbahçe 1 maç deplasmanda, 1 maç bay ve 6 maçı Kadıköy'de oynayacak.
Beşiktaş 7 maç deplasmanda ve 1 maçını Tüpraş Stadyumu'nda oynayacak.
Galatasaray 1 maç deplasmanda, 1 maç bay ve 6 maçı RAMS Park'ta oynayacak.