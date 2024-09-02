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Spor

Temsilcilerimizin Avrupa dönüşü fikstürü belli oldu: 7 maçı deplasmanda!

14:52 - 2/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:52 - 2/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa dönüşü kaç lig maçını deplasmanda oynayacağı belli oldu.

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Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek takımlarımızdan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın fikstürü belli oldu. 

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Üç takımın maç takvimi şöyle;


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Beşiktaş'ın Avrupa fikstürü;

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Galatasaray'ın fikstürü;

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Fenerbahçe'nin Avrupa fikstürü;

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Avrupa maçları dönüşü hangi takımın kaç lig maçını deplasmanda oynayacağı da belli oldu.

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Fenerbahçe 1 maç deplasmanda, 1 maç bay ve 6 maçı Kadıköy'de oynayacak.

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Beşiktaş 7 maç deplasmanda ve 1 maçını Tüpraş Stadyumu'nda oynayacak.


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Galatasaray 1 maç deplasmanda, 1 maç bay ve 6 maçı RAMS Park'ta oynayacak.

#Avrupa Ligi
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#Galatasaray
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