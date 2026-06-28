TFF 'Bizim Çocuklar'ı' bile bile çöl sıcağına atmış: Flaş detay ortaya çıktı!





Rakipler çok daha serin bölgeleri tercih etti

A Milli Takım'ın D Grubu'ndaki rakiplerinin ise çok daha elverişli hava koşullarında hazırlandığı görüldü.





Paraguay, Türkiye ile maçını oynadığı San Jose bölgesinde kamp yaparken ortalama sıcaklığın 21 derece olduğu kaydedildi.





Ev sahibi ABD, Irvine kentinde yaklaşık 19 derece sıcaklıkta çalışmalarını sürdürdü.





Avustralya ise Oakland'ı tercih etti. Takımın kamp yaptığı bölgede ortalama sıcaklığın 16,7 derece olduğu açıklandı.





Bu tablo, Türkiye'nin rakiplerine göre çok daha ağır iklim şartlarında hazırlık yaptığı yönündeki eleştirileri güçlendirdi.







