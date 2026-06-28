TFF 'Bizim Çocuklar'ı' bile bile çöl sıcağına atmış: Flaş detay ortaya çıktı!

2026 FIFA Dünya Kupası’na grup aşamasında havlu atarak tüm ülkeyi yasa boğan A Milli Futbol Takımımızda sular durulmuyor. Vedanın ardından elenmenin arkasındaki asıl skandal perde arkası deşifre oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) turnuva öncesi kamp merkezi olarak Arizona’yı seçmesi ve 43,5 dereceyi bulan çöl sıcaklarında takımı çalıştırması futbol kamuoyunda infial yarattı.
2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden A Milli Takımımız için her gün yeni bir bilgi gündeme geliyor. Herkesi yıkan grup aşamasındaki vedanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu, kamp merkezi tercihi nedeniyle eleştirilerin odağında yer aldı. Turnuvaya hazırlık sürecinde A Milli Takım'ın Arizona'da kamp yapması, sıcak hava koşullarının futbolcular üzerindeki etkisi nedeniyle yeniden gündeme geldi.
Paylaşılan verilere göre Türkiye, kampını ortalama 33,7 derece sıcaklığa sahip Arizona'da gerçekleştirdi. Bölgede ölçülen en yüksek sıcaklığın ise 43,5 dereceye ulaştığı belirtildi. Bu değer, Dünya Kupası'na katılan takımlar arasında en yüksek kamp sıcaklığı olarak öne çıktı.
Rakipler çok daha serin bölgeleri tercih etti
A Milli Takım'ın D Grubu'ndaki rakiplerinin ise çok daha elverişli hava koşullarında hazırlandığı görüldü.
Paraguay, Türkiye ile maçını oynadığı San Jose bölgesinde kamp yaparken ortalama sıcaklığın 21 derece olduğu kaydedildi.
Ev sahibi ABD, Irvine kentinde yaklaşık 19 derece sıcaklıkta çalışmalarını sürdürdü.
Avustralya ise Oakland'ı tercih etti. Takımın kamp yaptığı bölgede ortalama sıcaklığın 16,7 derece olduğu açıklandı.
Bu tablo, Türkiye'nin rakiplerine göre çok daha ağır iklim şartlarında hazırlık yaptığı yönündeki eleştirileri güçlendirdi.
"Kamp merkezi değiştirilebilirdi" tartışması
Turnuva öncesinde federasyon tarafından yapılan resmi açıklamada, yalnızca Avrupa play-off'undan gelen ekiplerin değil, diğer kıtalardan gelen play-off takımlarının da kamp merkezlerini değiştirmediği belirtilmişti.
Kamp merkezini değiştirmeyen takımların;
Bosna Hersek
İsveç
Çekya
Irak
Kongo
Türkiye
olduğu açıklanmıştı.
Ancak dikkat çeken nokta, bu ülkelerin kamp yaptığı bölgelerdeki hava koşullarının Türkiye'nin bulunduğu Arizona ile kıyaslanamayacak seviyede olması oldu. İsveç ve Bosna Hersek Avrupa standartlarında sıcaklıklarda kamp yaparken, Irak, Kongo ve Çekya da yüksek sıcaklıklara rağmen Arizona'daki kadar ekstrem iklim koşullarıyla karşılaşmadı.
Eleştirilerin hedefinde federasyon yönetimi
Dünya Kupası'nın ardından kamuoyunda en çok tartışılan konulardan biri de kamp merkezi tercihi oldu. Futbol kamuoyunda, FIFA'nın önerdiği tesislerin tercih edilmesinin zorunlu olmadığı ve federasyonun isterse daha serin bir kamp merkezine geçiş yapabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.
Eleştiriler, 43,5 dereceye ulaşan sıcaklıkta yapılan kampın futbolcuların fiziksel ve psikolojik performansını olumsuz etkilediği, buna karşın federasyon yönetiminin alternatif bir kamp merkezi seçmemesinin önemli bir planlama hatası olduğu yönünde yoğunlaşıyor.
A Milli Takım'ın turnuvaya grup aşamasında veda etmesinin ardından, Arizona kampı ve hazırlık süreci önümüzdeki dönemde de Türk futbolunda en çok tartışılan başlıklardan biri olmaya devam edecek.