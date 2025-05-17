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TFF onayladı: 41 yıllık kulübün hem adı hem de renkleri değişiyor

TFF onayladı: 41 yıllık kulübün hem adı hem de renkleri değişiyor

11:1017/05/2025, Cumartesi
G: 17/05/2025, Cumartesi
DHA
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1984 yılında kurulan Nazillispor Kulübü, küme düşme üzüntüsü yaşadı. Yeni sezonda 3. Lig'de mücadele edecek ekip, köklü bir değişikliğe imza atıyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta küme düşme üzüntüsü yaşayan ve gelecek sene 3. Lig'de boy gösterecek olan Nazillispor'un isminin değişeceği öğrenildi. 

Siyah-beyazlı kulübün yeni sezonda Yeni Sökespor olarak 3. Lig'de yarışacağı ve renklerinin de mavi-lacivert olacağı kaydedildi. 

Ayrıca kulübün logosuna da 'pamuk' figürünün ekleneceği bildirildi.

Yönetimin, Türkiye Futbol Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve ilgili bakanlıklarla yapılan resmi yazışmalar sonucunda bu değişimin onaylandığı bildirildi.

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