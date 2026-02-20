Yeni Şafak
TFF'den flaş karar! Galatasaray'ın o maçını erteleyecek

09:2320/02/2026, Cuma
Devler Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçında İtalyan ekibi Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray, rövanş öncesi avantajı kaptı. Sarı-kırmızılıların turu geçmesi beklenirken, TFF'nin de flaş bir hamleye hazırlandığı ortaya çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off etabında ilk maçta Juventus'u 5-2 ile geçen Galatasaray son 16'ya kalma yolunda büyük avantaj yakaladı.

Sarı kırmızılılar, bu turu geçmesi halinde Liverpool ya da Tottenham'dan biriyle eşleşecek.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre TFF'nin, Galatasaray'ın ligde Göztepe ile oynayacağı maçı erteleyeceği öğrenildi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında 25 Şubat Çarşamba günü Juventus ile deplasmanda karşılaşacak.

