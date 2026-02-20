TFF'den flaş karar! Galatasaray'ın o maçını erteleyecek

Devler Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçında İtalyan ekibi Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray, rövanş öncesi avantajı kaptı. Sarı-kırmızılıların turu geçmesi beklenirken, TFF'nin de flaş bir hamleye hazırlandığı ortaya çıktı.
Sarı kırmızılılar, bu turu geçmesi halinde Liverpool ya da Tottenham'dan biriyle eşleşecek.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre TFF'nin, Galatasaray'ın ligde Göztepe ile oynayacağı maçı erteleyeceği öğrenildi.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında 25 Şubat Çarşamba günü Juventus ile deplasmanda karşılaşacak.