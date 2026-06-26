TFF'den flaş karar! Yaşanan gerginlik sonrası milli futbolculara yasak getirildi

2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, ABD'yi 3-2 yenerek grubu 3 puanla tamamladı ve turnuvaya veda etti. Ay-yıldızlı ekip alınan sonuçlar sonrası sert eleştirilere maruz kalırken TFF'nin kampta yaşanan gerginlik nedeniyle flaş bir yasak kararı aldığı öğrenildi.
2026 Dünya Kupası'na veda etmesi kesinleşen A Milli Takım, gruptaki son maçında ABD'yi 3-2 yenerek turnuvayı galibiyetle kapattı. Ay-yıldızlı ekibin beklentilerin altında kalması büyük eleştirilere neden olurken millilerin kampıyla alakalı flaş bir iddia ortaya atıldı.
İddialara göre Orkun Kökçü'nün babası Halis Kökçü, milli oyuncunun Paraguay maçında yedek kalmasına sert tepki gösterdi.
343 Digital adlı Youtube kanalında açıklamalarda bulunan Haluk Yürekli konuyla ilgili şunları söyledi:
"Mehmet Aslan'ın anlattığına göre artık aileler milli takım kamplarına getirilmeyecek. Bunun sebebi Orkun Kökçü'nün babası. Orkun Kökçü'nün babası, Montella'yı eleştiriyor, Hakan Çalhanoğlu'nu eleştiriyor, İbrahim Hacıosmanoğlu'nu eleştiriyor ve bunu sohbet sırasında değil, otelde yüksek sesle söylüyor. Çünkü babası da biliyor ki Hakan Çalhanoğlu, Orkun'la oynamak istemiyor." ifadelerini kullandı.
Daha sonra yayına bağlanan Mehmet Aslan da konuyu teyit ederek şöyle konuştu:
"Özellikle Paraguay maçından sonra Orkun Kökçü kadroda olmayınca, babası milli takımın değil fakat yöneticilerin kaldığı otelde çok ciddi bir tepki gösteriyor araya yöneticiler ve yakınları giriyor. Söylemler son derece sert ve bu söylemlerin ardından Orkun Kökçü'nün babası İstanbul'a dönüyor. Orkun'un babasının çok öfkeli olduğunu biliyorum."