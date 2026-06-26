TFF'den flaş karar! Yaşanan gerginlik sonrası milli futbolculara yasak getirildi

Daha sonra yayına bağlanan Mehmet Aslan da konuyu teyit ederek şöyle konuştu:





"Özellikle Paraguay maçından sonra Orkun Kökçü kadroda olmayınca, babası milli takımın değil fakat yöneticilerin kaldığı otelde çok ciddi bir tepki gösteriyor araya yöneticiler ve yakınları giriyor. Söylemler son derece sert ve bu söylemlerin ardından Orkun Kökçü'nün babası İstanbul'a dönüyor. Orkun'un babasının çok öfkeli olduğunu biliyorum."