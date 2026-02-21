Yeni Şafak
Thierry Henry’den futbol dünyasına damga vuran Osimhen çağrısı: ‘O takıma gitmeli’

07:4021/02/2026, Cumartesi
Juventus maçında 3 gole birden etki ederek dünyayı ayağa kaldıran Nijeryalı golcü, Fransız efsane Thierry Henry'nin radarından kaçmadı. Henry, Katalan devinin hücum hattındaki eksikliğine dikkat çekerek flaş bir çağrıda bulundu.

Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 yendiği maçta sarı kırmızılıların 3 golüne direkt etki eden Victor Osimhen adından bahsettirmeye devam ediyor. 

Nijeryalı süper stara son olarak eski futbolcu Thierry Henry övgüde bulundu.


Sport'a konuşan Thierry Henry, "Barcelona’nın gerçek bir 9 numaraya, üst düzey bir santrfora ihtiyacı var. Victor Osimhen, Erling Haaland ya da Harry Kane gibi müthiş golcülerden bahsediyorum. Potansiyel vadeden oyuncular değil, kendini kanıtlamış bitiriciler." dedi.


Victor Osimhen bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 7 maça çıkarken 6 gol, 2 asistlik katkı sağladı.


27 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de ise 16 maçta 9 gol, 3 asist yaptı.


