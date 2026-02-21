Thierry Henry’den futbol dünyasına damga vuran Osimhen çağrısı: ‘O takıma gitmeli’

Sport'a konuşan Thierry Henry, "Barcelona’nın gerçek bir 9 numaraya, üst düzey bir santrfora ihtiyacı var. Victor Osimhen, Erling Haaland ya da Harry Kane gibi müthiş golcülerden bahsediyorum. Potansiyel vadeden oyuncular değil, kendini kanıtlamış bitiriciler." dedi.



