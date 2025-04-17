Thomas Müller’den büyük sürpriz: İmzayı atıyor!

Bayern Münih’in efsanesi Thomas Müller, 25 yıllık macerasına veda ediyor! Son dönemde Fenerbahçe ile anılan 35 yaşındaki yıldızın hangi takıma transfer olacağı merak ediliyor. Alman futbolcunun yeni adresi ise belli oldu. İşte detaylar.

1 /4 Bayern Münih'te Thomas Müller dönemi sona eriyor. 35 yaşındaki futbolcu, altyapısından yetiştiği Bayern Münih'e sezon sonunda veda ediyor.



2 /4 Bayern Münih'ten ayrılacak olan ve adı Fenerbahçe'yle de anılan Thomas Müller'in yeni adresi şekilleniyor.



3 /4 Oyuncuya yakın kaynaklar, Müller'in MLS ekiplerinden LA Galaxy ile büyük oranda anlaştığını ifade ediyor.

