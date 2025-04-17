Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Thomas Müller’den büyük sürpriz: İmzayı atıyor!

Thomas Müller’den büyük sürpriz: İmzayı atıyor!

16:2417/04/2025, Thursday
Yeni Şafak
Sonraki haber

Bayern Münih’in efsanesi Thomas Müller, 25 yıllık macerasına veda ediyor! Son dönemde Fenerbahçe ile anılan 35 yaşındaki yıldızın hangi takıma transfer olacağı merak ediliyor. Alman futbolcunun yeni adresi ise belli oldu. İşte detaylar.

Bayern Münih'te Thomas Müller dönemi sona eriyor. 35 yaşındaki futbolcu, altyapısından yetiştiği Bayern Münih'e sezon sonunda veda ediyor.


Bayern Münih'ten ayrılacak olan ve adı Fenerbahçe'yle de anılan Thomas Müller'in yeni adresi şekilleniyor.


Oyuncuya yakın kaynaklar, Müller'in MLS ekiplerinden LA Galaxy ile büyük oranda anlaştığını ifade ediyor.


Thomas Müller, Bayern Münih ile 2'si Şampiyonlar Ligi ve 12'si Bundesliga olmak üzere toplam 32 kupa kazandı.


#Thomas Müller
#Bayern Münih
#MLS
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İl olacak ilçeler hangileri? O ilçe yaşıyorsanız yeni iller listesinde varsınız demektir! TÜİK tek tek açıkladı il olmaya en yakın ilçe isimleri...