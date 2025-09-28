Yeni Şafak
Thomas Reis ateş püskürdü: ‘Hakem 2 puanımızı çaldı’

09:5228/09/2025, Pazar
G: 28/09/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Samsunspor, deplasmanda Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Teknik direktör Thomas Reis maç sonrası hakem kararlarına ateş püskürdü. İşte o açıklamalar…

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, bugün hakem hataları yüzünden 2 puan kaybettiklerini savundu.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Reis, çok çılgın bir maç olduğunu, oyuncularının gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirtti.



Oynadıkları oyun için oyuncularını tebrik eden Reis, şunları kaydetti:


"Geldiğimden beri oynadığımız en iyi ilk yarıyı oynadık. Korner sonrası bir gol de bulduk ilk yarı geneli çok çok iyiydi. Bizler de insanız herkesin zor günleri olabiliyor, bugün bir kişinin çok kötü bir günüydü, kötü kararlar verildi o da hakemlerdi.


Zeki'nin pozisyonunda bence faul vardı ama verilmedi ve gol yedik. Golden sonra kırmızı kart gördük ve o pozisyonda bizim oyuncumuza faul vardı ve hakem ikinci sarıdan oyuncumuzu oyundan attı."


Reis, takımın ciddi mücadele verdiğini, kaleci Okan Kocuk'un önemli kurtarışlar yaptığını söyleyerek, "Bu tür kararlardan sonra (hakem hataları) mücadele etmek ve geri dönmek çok çok zordur.


Bir insanın vermiş olduğu kararlar yüzünden bugün 2 puanımız çalındı. Bu büyük bir problem, ben Almanya'dan geldim, birçok insan bu hakem hataları üzerine konuşuyor. Umarım bu kararlar düzelir." diye konuştu.


Kırmızı kart pozisyonunda VAR'a gidilmemesine değinen Reis, takımının 11 kişi oynaması durumunda bu skorunda farklı olabileceğini dile getirdi.


#Samsunspor
#Thomas Reis
#Süper Lig
#Gaziantep FK
