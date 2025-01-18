Thomas Reis: Beşiktaş 11 kişiden fazlaydı

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Beşiktaş maçının ardından dikkat çeken ifadeler kullandı. Reis, kırmızı kart pozisyonunda hakemin verdiği kararı beğenmediğini açıkladı.
Trendyol Süper Lig 20. haftasında Samsunspor deplasmanda Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Maçın ardından teknik direktör Thomas Reis, hakem Kadir Sağlam'ın verdiği kararlara tepki gösterdi.
'Performansımızdan çok memnunum'
"Maçtan önce yaptığımız toplantıda oyuncularıma ilk maçı hatırlattım. İlk yarıyı bu şekilde tamamladık. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Çok iyi bir rakibe karşı 10 kişi oynadık. Sezonun geri kalan kısmında performansımızı sürdürmek istiyoruz. İlk yarıdaki performansımızdan çok memnunum."
"Bugün sahadaki rakibimiz 11 kişiden fazlaydı."
"İkinci sarı kart kararı için mutsuzum. Bana göre faul bile değildi. 10 kişi ile savunma yapmak zorunda kaldık. Bugün sahadaki kararlardan memnun değilim."