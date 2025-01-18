Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Thomas Reis: Beşiktaş 11 kişiden fazlaydı

Thomas Reis: Beşiktaş 11 kişiden fazlaydı

21:5618/01/2025, Cumartesi
G: 18/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Beşiktaş maçının ardından dikkat çeken ifadeler kullandı. Reis, kırmızı kart pozisyonunda hakemin verdiği kararı beğenmediğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig 20. haftasında Samsunspor deplasmanda Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Maçın ardından teknik direktör Thomas Reis, hakem Kadir Sağlam'ın verdiği kararlara tepki gösterdi.

'Performansımızdan çok memnunum'

"Maçtan önce yaptığımız toplantıda oyuncularıma ilk maçı hatırlattım. İlk yarıyı bu şekilde tamamladık. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Çok iyi bir rakibe karşı 10 kişi oynadık. Sezonun geri kalan kısmında performansımızı sürdürmek istiyoruz. İlk yarıdaki performansımızdan çok memnunum."

"Bugün sahadaki rakibimiz 11 kişiden fazlaydı."

"İkinci sarı kart kararı için mutsuzum. Bana göre faul bile değildi. 10 kişi ile savunma yapmak zorunda kaldık. Bugün sahadaki kararlardan memnun değilim."

#Samsunspor
#Thomas Reis
#Trendyol Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanır? Bedelli celp ve sevk takvimi