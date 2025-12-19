Yeni Şafak
Thomas Reis’den maç sonu flaş açıklama: ‘O pozisyon dönüm noktası olabilirdi’

09:5419/12/2025, Cuma
G: 19/12/2025, Cuma
Play-off yolunda kritik bir sınavdan geçen Samsunspor, Avrupa temsilcisi karşısında aldığı sonuçla sarsıldı. Teknik direktör Thomas Reis, maçın ardından yaptığı çarpıcı açıklamalarda savunmadaki zafiyetlere ve kaybedilen ikili mücadelelere dikkat çekti.

Alman teknik direktör, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Mainz 05'in bugün hak ederek kazandığını dile getirdi.



Samsunspor adına üzücü olduğunu aktaran Reis, "Beklediğimiz gibi oynamadık maalesef. İlk yarıdaki pozisyonda o gol olsaydı belki bir dönüm noktası olabilirdi. Çok basit hatalar yaptık. Daha iyi defans yapabilirdik." dedi.



Reis, ikili mücadelelerde de kötü olduklarına dikkat çekerek, "Mainz daha fazla kazandı ikili mücadeleleri. Bir oyuncumuz daha sakatlandı. Daha iyi oynamak için tabii ki çalışacağız.

Sonuç olarak play-off'lara kaldık bir maçımız daha var. Ve sakatlıklardan geri dönen oyuncularımız da olacak." ifadelerini kullandı.

#Samsunspor
#Thomas Reis
#Konferans Ligi
