Thomas Reis’den maç sonu flaş açıklama: ‘O pozisyon dönüm noktası olabilirdi’

Samsunspor adına üzücü olduğunu aktaran Reis, "Beklediğimiz gibi oynamadık maalesef. İlk yarıdaki pozisyonda o gol olsaydı belki bir dönüm noktası olabilirdi. Çok basit hatalar yaptık. Daha iyi defans yapabilirdik." dedi.







