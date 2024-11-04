Tolga Zengin yayından mı alındı?

Yayıncı kuruluşta ilk yarıyı değerlendiren Tolga Zengin, Okay'ın sayılmayan golüyle ilgili, "Bu artık hata değil. Yarım saniye daha beklemiyorsun. Yarım saniye daha bekle ve kararını ver. Bu hata değil. Çok net bir şey artık. Devamlı olan bir şey. Ben bunda iyi niyet aramıyorum" ifadelerini kullandı.