Tolga Zengin yayından mı alındı?

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin devre arasında yayıncı kuruluşta hakem Oğuzhan Çakır'ın art niyetli olduğunu söyleyen Tolga Zengin'in maç sonu yayınında olmaması dikkati çekti.
Fenerbahçe, Amrabat'ın 90+12. dakikada attığı golle Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.
Trabzonspor'un Okay Yokuşu ile ilk yarıda bulduğu golün geçerli sayılmaması karşılaşmaya damga vurdu.
Yayıncı kuruluşta ilk yarıyı değerlendiren Tolga Zengin, Okay'ın sayılmayan golüyle ilgili, "Bu artık hata değil. Yarım saniye daha beklemiyorsun. Yarım saniye daha bekle ve kararını ver. Bu hata değil. Çok net bir şey artık. Devamlı olan bir şey. Ben bunda iyi niyet aramıyorum" ifadelerini kullandı.
Tolga Zengin'in karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır'la ilgili yaptığı yorumun ardından ilginç bir gelişme yaşandı.
Tolga Zengin'in maçın ardından yayınlanan programda yer almadığı görüldü.
Tolga Zengin'in maç sonu programında olmayışı sosyal medyada gündem oldu.
Konuyla ilgili yayıncı kuruluştan herhangi bir açıklama yapılmadı. Tolga Zengin'in yaptığı hakem eleştirisi nedeniyle yayına çıkarılmadığı iddia edildi. Bir diğer iddiaya göre ise Zengin, kendi isteğiyle yayına çıkmadı.