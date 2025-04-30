Torreira Fenerbahçelilerin gönlünü kazandı

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, sarı-kırmızılı taraftarlarla bir araya geldi. Hayranlarıyla fotoğraf çektiren Torreira'nın organizasyondan paylaştığı bir gönderi ise sosyal medyada büyük takdir gördü.
Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, bir spor giyim markası tarafından kendisi için üretilen imzalı koleksiyonunun tanıtımında taraftarlarla bir araya geldi.
Bir alışveriş merkezinde bulunan mağazada gerçekleştirilen organizasyonda, tişört ve şapkadan oluşan özel koleksiyon tanıtıldı.
Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Uruguaylı yıldız, imza dağıttığı hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.
Torreira'dan imza almak için gelenlerin arasında Fenerbahçe formalı minik bir taraftar da vardı. 29 yaşındaki yıldız, minik taraftarın fotoğrafını sosyal medya hesabından "Rakipler ama asla düşman değiller" notuyla paylaştı.