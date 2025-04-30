Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Torreira Fenerbahçelilerin gönlünü kazandı

Torreira Fenerbahçelilerin gönlünü kazandı

17:2430/04/2025, Çarşamba
G: 30/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
AA
Sonraki haber

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, sarı-kırmızılı taraftarlarla bir araya geldi. Hayranlarıyla fotoğraf çektiren Torreira'nın organizasyondan paylaştığı bir gönderi ise sosyal medyada büyük takdir gördü.

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, bir spor giyim markası tarafından kendisi için üretilen imzalı koleksiyonunun tanıtımında taraftarlarla bir araya geldi.

Bir alışveriş merkezinde bulunan mağazada gerçekleştirilen organizasyonda, tişört ve şapkadan oluşan özel koleksiyon tanıtıldı.

Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Uruguaylı yıldız, imza dağıttığı hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

Torreira'dan imza almak için gelenlerin arasında Fenerbahçe formalı minik bir taraftar da vardı. 29 yaşındaki yıldız, minik taraftarın fotoğrafını sosyal medya hesabından "Rakipler ama asla düşman değiller" notuyla paylaştı.

#Galatasaray
#Lucas Torreira
#Fenerbahçe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara Valiliği saat vererek uyardı: 1 Mayıs'ta hava değişecek