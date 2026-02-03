Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trabzonspor istiyordu Galatasaray genç yıldızı bitirdi

Trabzonspor istiyordu Galatasaray genç yıldızı bitirdi

13:553/02/2026, Salı
G: 3/02/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Orta sahaya bir takviye yaparak kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Trabzonspor'un da ilgilendiği genç yıldız adayını kadrosuna katıyor.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, orta saha bölgesine genç futbolcu Renato Nhaga'yı transfer ediyor.

A Spor'un haberine göre, sarı-kırmızılıların 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Renato Nhaga'nın transferi için Casa Pia ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray yönetimi bu transfer için 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Renato Nhaga'ya Trabzonspor da ilgi gösteriyordu.

18 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Nhaga, Portekiz Ligi ekiplerinden Casa Pia'da bu sezon toplam 21 karşılaşmaya çıkarken 2 gol atıp, 1 asistlik performans sergiledi. 1.72 boyundaki genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1 milyon Euro.



#Galatasaray
#Trabzonspor
#Transfer
#Renato Nhaga
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Baharın müjdecisi Cemre düşme tarihleri belli oldu! İşte ilk cemrenin düşeceği tarih