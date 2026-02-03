Trabzonspor istiyordu Galatasaray genç yıldızı bitirdi

Orta sahaya bir takviye yaparak kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Trabzonspor'un da ilgilendiği genç yıldız adayını kadrosuna katıyor.
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, orta saha bölgesine genç futbolcu Renato Nhaga'yı transfer ediyor.
A Spor'un haberine göre, sarı-kırmızılıların 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Renato Nhaga'nın transferi için Casa Pia ile anlaşmaya vardı.
Galatasaray yönetimi bu transfer için 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Renato Nhaga'ya Trabzonspor da ilgi gösteriyordu.
18 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Nhaga, Portekiz Ligi ekiplerinden Casa Pia'da bu sezon toplam 21 karşılaşmaya çıkarken 2 gol atıp, 1 asistlik performans sergiledi. 1.72 boyundaki genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1 milyon Euro.