Trabzonspor sezonun 17 haftalık ilk bölümünde 'hayal kırıklığı' yaşattı

Avcı gitti, Güneş geldi





Trabzonspor'da bordo-mavili takımın Avrupa kupalarından elenmesinin ardından ligde sadece 1 maçta görev yapan teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı. Avcı yönetiminde sezonun ilk haftasında Net Global Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan bordo-mavililer, ikinci hafta da geçici olarak takımın başına getirilen İhsan Derelioğlu ile İkas Eyüpspor deplasmanından aynı sonuçla döndü. Teknik direktörlük görevi için sezonun ilk 2 haftasının ardından Şenol Güneş ile anlaşan Karadeniz ekibi, kötü sonuçları durduramadı. Bordo-mavililer, 5. kez takımın emanet edildiği Şenol Güneş yönetiminde ligde 14 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı ve 17 puan toplayarak 1. 21 puan ortalamasında kaldı.











