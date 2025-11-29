Yeni Şafak
Trabzonspor - TÜMOSAN Konyaspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

08:0929/11/2025, Cumartesi
G: 29/11/2025, Cumartesi
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Trabzonspor evinde TÜMOSAN Konyaspor’u konuk edecek. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nın yanı sıra Edin Visca ve Stefan Savic kadroda yer almayacak. Folcarelli'nin performansı ise maç saatinde belli olacak. Trabzonspor - Konyaspor maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.


TRABZONSPOR - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, MAÇIN HAKEMİ KİM?


Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.


Ligde, lider Galatasaray'ın 4, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin de 3 puan gerisinde 28 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor.


Galatasaray ve Corendon Alanyaspor beraberliklerinin ardından RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-3 mağlup eden bordo-mavililer, çıkışını devam ettirmenin mücadelesini verecek.



TRABZONSPOR’DA EKSİK VAR MI, KİMLER SAKAT?


Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nın yanı sıra Edin Visca ve Stefan Savic kadroda yer almayacak. Folcarelli'nin performansı ise maç saatinde belli olacak.



49. RANDEVU


Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, Trabzon'da yapacakları maçla Trendyol Süper Lig'de 49'uncu kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geride kalan 48 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 24-12 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 12 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.


Trabzonspor, söz konusu maçlarda 77 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 57 gol gördü.


TRABZON'DAKİ MAÇLAR


Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor karşısında sahasında oynadığı maçlarda da üstünlük sağladı.


İki takım arasında Trabzon'da oynanan 24 maçta bordo-mavililer, 16 galibiyet elde etmeyi başardı. 6 maçı konuk takım kazanırken 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.


SAHASINDA 5 MAÇTIR KAYBETMİYOR



Trabzonspor, sahasında TÜMOSAN Konyaspor önünde son 5 lig maçını kaybetmedi.

Rakibi karşısında son yenilgisini 2019-2020 sezonunda 4-3'lük sonuçla yaşayan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.








Bordo-mavili takım, iki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyete imza atan taraf oldu. Karadeniz ekibi, 1991-92 sezonunda rakibini 4-0 mağlup ederek en farklı galibiyeti aldı.


#Trabzonspor
#Konyaspor
#Süper Lig
