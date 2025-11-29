Trabzonspor - TÜMOSAN Konyaspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Trabzonspor evinde TÜMOSAN Konyaspor’u konuk edecek. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nın yanı sıra Edin Visca ve Stefan Savic kadroda yer almayacak. Folcarelli'nin performansı ise maç saatinde belli olacak. Trabzonspor - Konyaspor maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nın yanı sıra Edin Visca ve Stefan Savic kadroda yer almayacak. Folcarelli'nin performansı ise maç saatinde belli olacak.





Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor karşısında sahasında oynadığı maçlarda da üstünlük sağladı.



İki takım arasında Trabzon'da oynanan 24 maçta bordo-mavililer, 16 galibiyet elde etmeyi başardı. 6 maçı konuk takım kazanırken 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.



Trabzonspor, sahasında TÜMOSAN Konyaspor önünde son 5 lig maçını kaybetmedi.

