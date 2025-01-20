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Trabzonspor'un eski yıldızı Galatasaray idmanında

Trabzonspor'un eski yıldızı Galatasaray idmanında

15:4020/01/2025, Pazartesi
G: 20/01/2025, Pazartesi
DHA
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Galatasaray'da Dinamo Kiev maçına hazırlıkları sona erdi. Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan idmanı sürpriz bir isim takip etti.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında yarın evinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve top kapma çalışmasıyla devam etti. 

Antrenmanın basın kapalı bölümünde ise Dinamo Kiev maçının taktiği üzerinde duruldu.

Antrenmanda bugün doğum günü olan takım malzemecisi Veli Muğlı’nın doğum günü kutlandı.

Öte yandan ülkemizde Trabzonspor'da da forma giyen Nijeryalı eski futbolcu John Obi Mikel de vatandaşı Victor Osimhen'in davetlisi olarak Florya'da antrenmanı takip etti.

#Galatasaray
#Victor Osimhen
#John Obi Mikel

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