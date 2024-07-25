Transfer an meselesi! Beşiktaş, Barcelona forması giyen Fransız futbolcu için görüşmelere başladı

Transfer sezonuna yaptığı transferlerle damga vuran Beşiktaş, bir yeni yıldızı daha renklerine bağlamak için görüşmelere başladı. Kartal İspanya La Liga devi Barcelona forması giyen Fransız futbolcuyu transfer etmek için şartları zorluyor. Barcelona ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun sözleşmesini fesh etmesi gündemde. Siyah-beyazlılar bu durumdan yararlanarak transferi bitirmek istiyor.

1 / 10 Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için Barcelona’nın Fransız stoperi Clement Lenglet’i transfer etmek istiyor.

2 / 10 Katalan gazetesi Sport’ta yer alan habere göre, Beşiktaş, Barcelona’nın 29 yaşındaki Fransız stoperi Clement Lenglet’i transfer etmek için girişimlerde bulunuyor.

3 / 10 Geçtiğimiz sezonu Premier Lig ekibi Aston Villa’da kiralık olarak geçiren Lenglet, Barcelona’ya geri döndü ancak kariyerine yeni bir takımda devam etmesi bekleniyor.

4 / 10 Lenglet’in Avrupa’da forma giymeye devam etmek istediği, bu nedenle Suudi Arabistan’dan gelen teklifleri reddettiği belirtildi.

5 / 10 Beşiktaş’ın, Lenglet’in maaşının bir kısmını ödemeyi kabul etmesi halinde bu transferde avantajlı olabileceği ifade edildi.

6 / 10 Barcelona, sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Fransız stoper Clement Lenglet’e sözleşme feshi önerisinde bulundu ancak bu teklif kabul edilmedi.

7 / 10 Lenglet’in yeni bir takım bulamaması durumunda sözleşme feshinin son çare olabileceği belirtiliyor.

8 / 10 Barcelona formasıyla bu sezon 25 maça çıkan Fransız futbolcu 1 asist kaydetti.

9 / 10 Oyuncunun günlce piyasa değeri ise 10 milyon euro.