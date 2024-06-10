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Spor

Transfer sezonu ne zaman açılacak? Süper Lig 2024-2025 yaz transfer sezonu tarihleri

14:49 - 10/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:49 - 10/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

'Transfer sezonu ne zaman açılacak?' sorusu binlerce futbolsever tarafından araştırılıyor. Süper Lig’de 2024-2025 yaz transfer sezonunun başlamasına sayılı günler kaldı. Ligde yeni sezon 9 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak ve 1 Haziran 2025’te sona erecek. Takımlar bu kapsamda 2 aylık süreçte transfer çalışmalarını sürdürecek. Peki, Transfer sezonu ne zaman başlıyor? İşte 2024-2025 sezonu yaz transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri…

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Süper Lig’de 2023-2024 sezonu Galatasaray’ın şampiyonluğu ile sona erdi. 

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Lige veda eden 4 takım Pendikspor, İstanbulspor, Fatih Karagümrük ve Ankaragücü oldu.

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2023-2024 sezonunun tamamlanmasının ardından gözler yaz transfer sezonuna çevrildi.

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Sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe yılın ilk bombasını teknik direktörlük görevine Jose Mourinho’yu getirerek patlattı. 

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2024-2025 YAZ TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada; Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 24 Haziran-13 Eylül 2024 tarihleri arasında olacağı duyuruldu.



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İkinci transfer veya diğer bir ifadeyle ara transfer sezonu ise 13 Ocak 2025'te başlayacak ve 11 Şubat 2025'te sona erecek.

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2024-2025 SÜPER LİG SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?


Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de yeni sezonun 9 Ağustos 2024'te başlayacağını ve 1 Haziran 2025'te sona ereceğini açıklamıştı.



#Süper Lig
#transfer sezonu
#Galatasaray
#Fenerbahçe
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