'Transfer sezonu ne zaman açılacak?' sorusu binlerce futbolsever tarafından araştırılıyor. Süper Lig’de 2024-2025 yaz transfer sezonunun başlamasına sayılı günler kaldı. Ligde yeni sezon 9 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak ve 1 Haziran 2025’te sona erecek. Takımlar bu kapsamda 2 aylık süreçte transfer çalışmalarını sürdürecek. Peki, Transfer sezonu ne zaman başlıyor? İşte 2024-2025 sezonu yaz transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri…

1 / 7 Süper Lig’de 2023-2024 sezonu Galatasaray’ın şampiyonluğu ile sona erdi.

2 / 7 Lige veda eden 4 takım Pendikspor, İstanbulspor, Fatih Karagümrük ve Ankaragücü oldu.

3 / 7 2023-2024 sezonunun tamamlanmasının ardından gözler yaz transfer sezonuna çevrildi.

4 / 7 Sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe yılın ilk bombasını teknik direktörlük görevine Jose Mourinho’yu getirerek patlattı.

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2024-2025 YAZ TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada; Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 24 Haziran-13 Eylül 2024 tarihleri arasında olacağı duyuruldu.





6 / 7 İkinci transfer veya diğer bir ifadeyle ara transfer sezonu ise 13 Ocak 2025'te başlayacak ve 11 Şubat 2025'te sona erecek.