Transferde büyük sürpriz: İşte Galatasaray'ın gündemindeki eski Fenerbahçeli

Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, eski Fenerbahçeli oyuncuyu transfer listesine aldığı öne sürüldü. Genç savunmacıyla İtalya'dan Bologna'nın da ilgilendiği belirtildi.
Yeni sezon öncesi savunma hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray için sürpriz bir isim gündeme geldi.
Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılılar, Al Hilal forması giyen Yusuf Akçiçek'i kadrosuna katmak istiyor.
20 yaşındaki stoperle yalnızca Galatasaray'ın ilgilenmediği belirtildi.
Haberde, Bologna'nın başına geçen Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Domenico Tedesco'nun da Yusuf Akçiçek'i transfer listesine aldığı ifade edildi.
Al Hilal, Yusuf Akçiçek'i geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den 22 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.
Sarı-lacivertli kulübün, genç savunmacının bir sonraki satışından yüzde 15 pay alma hakkı da bulunuyor.
Yusuf Akçiçek, futbol kariyerine Galatasaray'da başladı. Daha sonra Fenerbahçe altyapısına geçen genç futbolcu, sarı-lacivertli takımda gösterdiği performansın ardından Al Hilal'e transfer olmuştu.
Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Yusuf Akçiçek, gelecek vadeden savunmacılar arasında gösteriliyor.