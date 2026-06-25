Transferde büyük sürpriz! Italiano onay verdi Beşiktaş Fenerbahçeli yıldızı alıyor

ITALIANO'DAN ONAY ÇIKTI





Aziz Yıldırım yönetimi, Hırvat ekibinin Livakovic'in tapusunu almak için yaptığı 3 milyon euro'luk teklifi yetersiz buldu ve geri çevirdi. Beşiktaş transfer komitesinin bu süreci kendi lehine çevirebilmek için Fenerbahçe yönetimi ile temas kurduğu ifade edildi. Fotomaç'ın haberine göre siyah beyazlıların şu sıralar 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ın başarısı için ter döken tecrübeli eldivenin mali şartlarını araştırdığı öğrenildi. Teknik direktör Italiano'nun Livakovic'e onay verdiği aktarıldı.