Transferde son dakika sürprizi: Fred ile masaya oturdular!

Fenerbahçe’nin 2023 yazında Manchester United’dan 9.74 milyon euro’ya transfer ettiği Brezilyalı orta saha Fred, ülkesinden gelen cazip bir teklife rağmen Türkiye’de kalmayı seçti. Atletico Mineiro, 32 yaşındaki yıldız oyuncu için transfer görüşmesi yaptı. İşte detaylar.

1 /5 Fenerbahçe'de ikinci sezonunu tamamlayan Fred'e Brezilya'dan talip çıktı.



2 /5 Globo'nun haberine göre Atletico Mineiro yöneticileri, Brezilya'da tatilini sürdüren Fred ile bir araya geldi ve oyuncuya transfer teklifinde bulundu.



3 /5 Fred, 2027 yılına kadar süren sözleşmesini sarı lacivertlilerde tamamlamaya karar verdiğini bildirdi.



4 /5 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Fenerbahçe'de 80 maça çıkarken 8 gol, 16 asist yaptı.

