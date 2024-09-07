Transferde tarihi çalım! Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir süre önce Galatasaray'ın da ilgilendiği 22 yaşındaki genç futbolcu için girişimlerine başladı. İşte ayrıntılar...
Trendyol Süper Lig'de milli araya maç fazlasıyla lider giren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Transferde hareketli günler yaşayan sarı-lacivertliler, yılan hikayesine dönen Cristian Medina transferinde mutlu sona ulaştı.
Yönetim, Arjantinli futbolcunun transferi için Boca Juniors ile anlaşma sağladı.
Fenerbahçe bu transfer için Arjantin ekibine 10+5 milyon dolar bonservis bedeli ve Arjantin Futbol Federasyonu'na ödenecek verginin yüzde 20'siyle beraber oyuncunun sonraki satışından yüzde 20 payı eski kulübüne ödeyecek.
Sarı-lacivertlilerle 2030 yılına kadar sözleşme imzalayacak olan 22 yaşındaki futbolcu, ocak ayında takıma dahil olacak.
Sofyan Amrabat ve Cristian Medina transferlerinde mutlu sona ulaşarak orta saha rotasyonunu tamamlayan Fenerbahçe'de gözler sol bek transferine çevrildi.
Sol bek pozisyonunda elinde Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan olan sarı-lacivertliler, transfer sezonu sona ermeden kadrosuna kaliteli bir sol bek transfer etmek istiyor.
Fenerbahçe'nin hedefindeki isim ise Leicester City forması giyen Victor Kristiansen...
Takvim'in haberine göre Kanarya, 21 yaşındaki oyuncu için çalışmalara başladı.
Kristiansen'in adı geçtiğimiz aylarda Galatasaray ile de anılmıştı.
Victor Kristiansen, bu sezon Leicester City formasıyla Premier Lig'de çıktığı 3 maçta 265 dakika süre aldı. Danimarkalı sol bek, gol ve asist katkısı üretemedi.
Kristiansen'in İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. 21 yaşındaki sol bekin güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro.