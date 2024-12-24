Trendyol Süper Lig’de 17. hafta maçları dün akşam oynanan Hatayspor - Adana Demirspor, RAMS Başakşehir - Kasımpaşa maçları ile sona erdi. Bu maçların ardından 1. devre tamamlanmış oldu. Galatasaray 44 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe’ye 8 puan fark attı ve devreyi lider tamamlandı. Alt sıralarda ise Adana Demirspor dün akşam Hatayspor’u 3-1 mağlup ederek 2. galibiyetini aldı ve 5 puanla son sırada yer aldı. Peki, Süper Ligde hangi takımın kaç puanı var? İşte Trendyol Süper Lig güncel puan durumu…

1 /20 Trendyol Süper Lig’de 17. haftanın ardından puan durumu şu şekilde;

2 /20 19- ADANA DEMİRSPOR - 5 PUAN



3 /20 18- HATAYSPOR - 9 PUAN

4 /20 17- BODRUM FK - 14 PUAN

5 /20 16- KAYSERİSPOR - 15 PUAN

6 /20 15- ALANYASPOR - 18 PUAN

7 /20 14- SİVASSPOR - 19 PUAN

8 /20 13- TRABZONSPOR - 19 PUAN

9 /20 12- ÇAYKUR RİZESPOR - 20 PUAN

10 /20 11- KONYASPOR - 20 PUAN

11 /20 10- KASIMPAŞA - 20 PUAN

12 /20 9- ANTALYASPOR - 21 PUAN

13 /20 8- GAZİANTEP FK - 21 PUAN

14 /20 7- RAMS BAŞAKŞEHİR - 23 PUAN

15 /20 6- BEŞİKTAŞ - 26 PUAN

16 /20 5- EYÜPSPOR - 27 PUAN

17 /20 4- GÖZTEPE - 28 PUAN

18 /20 3- SAMSUNSPOR - 30 PUAN



19 /20 2- FENERBAHÇE - 36 PUAN