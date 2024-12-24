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Trendyol Süper Lig Güncel Puan Durumu

Trendyol Süper Lig Güncel Puan Durumu

10:1524/12/2024, Salı
G: 24/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig’de 17. hafta maçları dün akşam oynanan Hatayspor - Adana Demirspor, RAMS Başakşehir - Kasımpaşa maçları ile sona erdi. Bu maçların ardından 1. devre tamamlanmış oldu. Galatasaray 44 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe’ye 8 puan fark attı ve devreyi lider tamamlandı. Alt sıralarda ise Adana Demirspor dün akşam Hatayspor’u 3-1 mağlup ederek 2. galibiyetini aldı ve 5 puanla son sırada yer aldı. Peki, Süper Ligde hangi takımın kaç puanı var? İşte Trendyol Süper Lig güncel puan durumu…

Trendyol Süper Lig’de 17. haftanın ardından puan durumu şu şekilde;

19- ADANA DEMİRSPOR - 5 PUAN


18- HATAYSPOR - 9 PUAN

17- BODRUM FK - 14 PUAN

16- KAYSERİSPOR - 15 PUAN

15- ALANYASPOR - 18 PUAN

14- SİVASSPOR - 19 PUAN

13- TRABZONSPOR - 19 PUAN

12- ÇAYKUR RİZESPOR - 20 PUAN

11- KONYASPOR - 20 PUAN

10- KASIMPAŞA - 20 PUAN

9- ANTALYASPOR - 21 PUAN

8- GAZİANTEP FK - 21 PUAN

7- RAMS BAŞAKŞEHİR - 23 PUAN

6- BEŞİKTAŞ - 26 PUAN

5- EYÜPSPOR - 27 PUAN

4- GÖZTEPE - 28 PUAN

3- SAMSUNSPOR - 30 PUAN


2- FENERBAHÇE - 36 PUAN

1- GALATASARAY - 44 PUAN

#Trendyol Süper Lig
#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Beşiktaş

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