Trendyol Süper Lig’de 17. hafta maçları dün akşam oynanan Hatayspor - Adana Demirspor, RAMS Başakşehir - Kasımpaşa maçları ile sona erdi. Bu maçların ardından 1. devre tamamlanmış oldu. Galatasaray 44 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe’ye 8 puan fark attı ve devreyi lider tamamlandı. Alt sıralarda ise Adana Demirspor dün akşam Hatayspor’u 3-1 mağlup ederek 2. galibiyetini aldı ve 5 puanla son sırada yer aldı. Peki, Süper Ligde hangi takımın kaç puanı var? İşte Trendyol Süper Lig güncel puan durumu…
Trendyol Süper Lig’de 17. haftanın ardından puan durumu şu şekilde;
19- ADANA DEMİRSPOR - 5 PUAN
18- HATAYSPOR - 9 PUAN
17- BODRUM FK - 14 PUAN
16- KAYSERİSPOR - 15 PUAN
15- ALANYASPOR - 18 PUAN
14- SİVASSPOR - 19 PUAN
13- TRABZONSPOR - 19 PUAN
12- ÇAYKUR RİZESPOR - 20 PUAN
11- KONYASPOR - 20 PUAN
10- KASIMPAŞA - 20 PUAN
9- ANTALYASPOR - 21 PUAN
8- GAZİANTEP FK - 21 PUAN
7- RAMS BAŞAKŞEHİR - 23 PUAN
6- BEŞİKTAŞ - 26 PUAN
5- EYÜPSPOR - 27 PUAN
4- GÖZTEPE - 28 PUAN
3- SAMSUNSPOR - 30 PUAN
2- FENERBAHÇE - 36 PUAN
1- GALATASARAY - 44 PUAN