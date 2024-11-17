Tümer Metin'den Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair flaş yorum! "Gözüm kapalı alırım"

Fenerbahçe'nin kadrosunu gençleştirmesi gerektiğinin altını çizen Tümer Metin, "Tadic'in kariyer planlamasındaki en kıymetli şey Fenerbahçe'den bir sene daha kontrat alması ki ben olsam yapmam. Fenerbahçe'nin yaş ortalamasını düşürmeye de ihtiyacı var" şeklinde konuştu.