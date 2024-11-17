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Tümer Metin'den Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair flaş yorum! "Gözüm kapalı alırım"

Tümer Metin'den Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair flaş yorum! "Gözüm kapalı alırım"

10:2417/11/2024, Pazar
G: 17/11/2024, Pazar
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Futbol yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin transfer gündemini yorumlarken sarı-lacivertlilerin listesinde yer alan yıldız isimle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Tümer Metin, Fenerbahçe'nin transfer gündemini TV100'de değerlendirdi.

Sözleşmesinin son yılında olan Dusan Tadic'le ilgili konuşan Tümer Metin, "Ben bir sene daha yenilemem. Bu sene tamam. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin kadrosunu gençleştirmesi gerektiğinin altını çizen Tümer Metin, "Tadic'in kariyer planlamasındaki en kıymetli şey Fenerbahçe'den bir sene daha kontrat alması ki ben olsam yapmam. Fenerbahçe'nin yaş ortalamasını düşürmeye de ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

Tümer Metin son olarak Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Anderson Talisca'yla ilgili flaş açıklamalar yaptı.

Talisca transferinin Fenerbahçe'ye ilaç olacağını savunan Tümer Metin, "Gözüm kapalı alırım ben Talisca'yı, hiç tereddüt etmem. Net Fenerbahçe'nin ilacıdır. Fenerbahçe'de Talisca enstrümanına sahip başka oyuncu yok" dedi.

Kim alırsa alsın Talisca'nın gittiği takımın çehresini değiştireceğini aktaran ünlü yorumcu, "Ayak, kafa, ikinci santrfor meziyeti, uzaktan kilit çözer, oyun aklı, temposu, fizik kalitesi, frikik kullanır, duran top kullanır... Her şey var Talisca'da" diyerek sözlerini noktaladı.

#Tümer Metin
#Fenerbahçe
#Anderson Talisca

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