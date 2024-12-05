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TÜMOSAN Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası’nda Kepezspor’a acımadı: 9-0 | ÖZET

TÜMOSAN Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası’nda Kepezspor’a acımadı: 9-0 | ÖZET

11:035/12/2024, Perşembe
G: 5/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Ziraat Türkiye Kupası 4. turda TÜMOSAN Konyaspor evinde Kepezspor FAŞ’ı konuk etti. Ev sahibi Konyaspor rakibine gol oldu yağdı ve maç 9-0’lık üstünlükle tamamlandı. TÜMOSAN Konyaspor’da Melih Bostan 3 gol ve 2 asist yaparak galibiyette büyük rol oynadı. TÜMOSAN Konyaspor - Kepezspor FAŞ maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası 4. turda TÜMOSAN Konyaspor evinde 2. lig ekiplerinden Kepezspor FAŞ ile karşılaştı. 

Karşılaşma ev sahibi TÜMOSAN Konyaspor’un 9-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Melih Bostan 3 gol 2 asist ile oynayarak galibiyetin mimarı oldu.


Diğer golleri ise Blaz Kramer (2), Louka Prip, Tunahan Taşçı, Danijel Aleksic ve Melih İbrahimoğlu’ndan geldi. 

Konyaspor bu sonuçla 5. tura yükseldi.


TÜMOSAN KONYASPOR - KEPEZSPOR FAŞ MAÇ ÖZETİ


TÜMOSAN Konyaspor - Kepezspor FAŞ maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


#TÜMOSAN Konyaspor
#Kepezspor FAŞ
#Ziraat Türkiye Kupası

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