Ziraat Türkiye Kupası 4. turda TÜMOSAN Konyaspor evinde Kepezspor FAŞ’ı konuk etti. Ev sahibi Konyaspor rakibine gol oldu yağdı ve maç 9-0’lık üstünlükle tamamlandı. TÜMOSAN Konyaspor’da Melih Bostan 3 gol ve 2 asist yaparak galibiyette büyük rol oynadı. TÜMOSAN Konyaspor - Kepezspor FAŞ maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası 4. turda TÜMOSAN Konyaspor evinde 2. lig ekiplerinden Kepezspor FAŞ ile karşılaştı.
Karşılaşma ev sahibi TÜMOSAN Konyaspor’un 9-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Melih Bostan 3 gol 2 asist ile oynayarak galibiyetin mimarı oldu.
Diğer golleri ise Blaz Kramer (2), Louka Prip, Tunahan Taşçı, Danijel Aleksic ve Melih İbrahimoğlu’ndan geldi.
Konyaspor bu sonuçla 5. tura yükseldi.
TÜMOSAN KONYASPOR - KEPEZSPOR FAŞ MAÇ ÖZETİ
TÜMOSAN Konyaspor - Kepezspor FAŞ maç özetini izlemek için TIKLAYIN.