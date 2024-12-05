Ziraat Türkiye Kupası 4. turda TÜMOSAN Konyaspor evinde Kepezspor FAŞ’ı konuk etti. Ev sahibi Konyaspor rakibine gol oldu yağdı ve maç 9-0’lık üstünlükle tamamlandı. TÜMOSAN Konyaspor’da Melih Bostan 3 gol ve 2 asist yaparak galibiyette büyük rol oynadı. TÜMOSAN Konyaspor - Kepezspor FAŞ maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /6 Ziraat Türkiye Kupası 4. turda TÜMOSAN Konyaspor evinde 2. lig ekiplerinden Kepezspor FAŞ ile karşılaştı.

2 /6 Karşılaşma ev sahibi TÜMOSAN Konyaspor’un 9-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

3 /6 Melih Bostan 3 gol 2 asist ile oynayarak galibiyetin mimarı oldu.



4 /6 Diğer golleri ise Blaz Kramer (2), Louka Prip, Tunahan Taşçı, Danijel Aleksic ve Melih İbrahimoğlu’ndan geldi.

5 /6 Konyaspor bu sonuçla 5. tura yükseldi.

