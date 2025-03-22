A Milli Takım A Ligi'ne nasıl yükselir?





İstanbul'da oynanan karşılaşmada rakibini 3-1 ile geçen Ay-yıldızlılar, rövanş karşılaşmasına avantajlı çıkıyor. Montella ve öğrencileri karşılaşmadan galip gelmesi ya da beraberlikle ayrılması halinde adını A Ligi'ne yazdıracak. Ayrıca Macaristan'ın tek farklı galibiyetinde de A Ligi'ne yükselen taraf Türkiye olacak. Ev sahibi ülke, 2 farklı kazanması halinde mücadele uzatmalara gidecek. 3 ve daha üstü farklı Macaristan galibiyetinde ise Türkiye yoluna bu sene olduğu gibi B Ligi'nde devam edecek.



