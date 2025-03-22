UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ı konuk eden A Milli Takım, rakibini 3-1 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip rövanş öncesi önemli bir avantajı elinde bulunduruyor. Deplasmanda oynanacak mücadele öncesi A Milli Takım'da üç eksik var. İşte Türkiye'nin Macaristan maçı muhtemel 11'i...
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında 23 Mart Pazar günü deplasmanda Macaristan'ın konuğu olacak. Puskas Arena'da TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayer'in yardımcılıklarını ise Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak.
A Milli Takım A Ligi'ne nasıl yükselir?
İstanbul'da oynanan karşılaşmada rakibini 3-1 ile geçen Ay-yıldızlılar, rövanş karşılaşmasına avantajlı çıkıyor. Montella ve öğrencileri karşılaşmadan galip gelmesi ya da beraberlikle ayrılması halinde adını A Ligi'ne yazdıracak. Ayrıca Macaristan'ın tek farklı galibiyetinde de A Ligi'ne yükselen taraf Türkiye olacak. Ev sahibi ülke, 2 farklı kazanması halinde mücadele uzatmalara gidecek. 3 ve daha üstü farklı Macaristan galibiyetinde ise Türkiye yoluna bu sene olduğu gibi B Ligi'nde devam edecek.
Türkiye, Macaristan ile deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda sadece 1 galibiyet edebildi. Tarihi boyunca Macaristan ile deplasmanlarda 10 kez karşılaşan Türkiye, bu maçların 7'sinde sahadan mağlup ayrıldı. 1 maç berabere biterken, Türkiye 2006 yılında oynanan EURO 2008 Elemeleri'nde 1-0 mağlup etmişti. Bu galibiyetin ardından deplasmanda rakibiyle 3 maç oynayan Türkiye, maçların tamamında sahadan mağlup ayrıldı. Bu maçlarda 6 gol yiyen milliler, rakip ağları sadece 1 kere sarsabildi. Türkiye, yarın oynanacak karşılaşmayı kazanarak yaklaşık 19 yıl sonra rakibini deplasmanda mağlup etmek istiyor.
Kadroda üç eksik
Kritik mücadele öncesinde A Milli Takım'da 3 eksik isim bulunuyor. Milli takımın tecrübeli file bekçisi Mert Günok ve Yunus Akgün, sakatlıkları nedeniyle dün aday kadrodan çıkartıldı. Bu isimlerin yanı sıra ilk maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Orkun Kökçü de Macaristan karşısında forma giyemeyecek. Ay-yıldızlılarda, Mert Günok ve Yunus kadrodan çıkartılırken, Palermo forması giyen Rayyan Baniya kafileye dahil edildi.
Macaristan deplasmanında kaleyi ilk maçta olduğu gibi Uğurcan Çakır koruyacak. Savunma hattını Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı'dan oluşturması beklenen Montella'nın orta alandaki tercihleri kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra Orkun Kökçü'nün yokluğunda İsmail Yüksek olacak. İlk maçta yaptığı 2 asistle dikkat çeken Oğuz Aydın hücum hattının sağında, Arda Güler 10 numarada, Kenan Yıldız ise solda görev yapacak. Montella'nın gol yollarındaki tercihi ise Kerem Aktürkoğlu olacak.
Millilerin Macaristan karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: Uğurcan Çakır – Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.